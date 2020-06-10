تحليل كورونا لطفل عُثر عليه بمحطة قطارات المنيا لنقله إلى دار رعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

خضع طفل عمره نحو 4 سنوات لتحليل فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، وذلك قبل نقله لأقرب دار رعاية، بعد العثور عليه بمحطة قطارات سكك حديد مدينة المنيا، دون التوصل إلى أحد من أهليته، إذ رفض الإفصاح بأي معلومات.

وكان مجلس مدينة المنيا تلقى إشارة من مأمور محطة سكك حديد مدينة المنيا، بالعثور على طفل مجهول الهوية والعنوان، وعمره نحو 4 سنوات، داخل المحطة، وجرى التحفظ عليه وحسن معاملته ورعايته، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كلّف العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، مدحت رمضان، سكرتير الوحدة المحلية، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل الفرعية بمجلس المدينة، وفريق أطفال بلا مأوى، ومسئول خطة نجدة الطفل بجمعية كريتاس، إذ انتقل فريق لاصطحاب الطفل لأقرب مستشفى وأجريت له التحاليل والأشعات اللازمة على نفقة الدولة، للتأكد من سلامة حالته الصحية، وجرى إجراء تحليل فيروس كورونا له تمهيدًا لنقله لأقرب دار رعاية لحمايته، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له ومناقشته لمعرفة هويته ومن ثم التواصل مع أهليته لاتخاذ اللازم.

وقررت النيابة العامة، إيداع الطفل داخل مؤسسة البنين وعرضه على الطبيب الشرعي لتسنينه.