وزيرا خارجية مصر والإمارات يدينان تعريض حياة المدنيين في ليبيا للخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت

أعرب وزيرا الخارجية مصر والإمارات، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم عن قلقهما من التطورات التي تشهدها ليبيا الشقيقة بسبب استمرار القتال، الذي يهدد ويقوض أمن واستقرار المنطقة، وذلك

في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وعبر الوزيران عن إدانتهما الشديدة لتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر من قبل جماعات مسلحة مدعومة من قوى خارجية، وعلى وجه الخصوص حول مدينة سرت وجوارها.

وأكد الوزيران مجددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، تماشياً مع مسار مؤتمر برلين، و"إعلان القاهرة"، حيث شددا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.