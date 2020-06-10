سوريا تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - أ ش أ
علنت وزارة الصحة السورية تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 68.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا بلغ حتى اليوم 152 إصابة شفيت منها 68 وتوفيت 6 حالات.
وكانت الوزارة أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي في السابع من الشهر الجاري بعد تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في البلدة نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سوريا الأردن وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
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