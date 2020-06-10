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البيت الأبيض متفائل بنهوض الاقتصاد الأمريكي من كبوته

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أعرب لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم الأربعاء، عن تفاؤله بقدرة الاقتصاد الأمريكي على التعافي، بعد كبوته

الأخير بسبب جائحة فيروس  ،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف في حديث لـ"سي.إن.بي.سي": "سوق الأسهم تنبئ بانتعاش الاقتصاد" .

وأشار إلى موجة صعود البورصة في الآونة الأخيرة، فضلا عن عدد من المؤشرات التي وصفها ببراعم نمو الاقتصاد الأمريكي.

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