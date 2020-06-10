إسرائيل تمدد منع دخول الأجانب أراضيها

قررت الحكومة الإسرائيلية تمديد حظر دخول الأجانب، المفروض في محاولة للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض COVID-19، حتى 1 يوليو، حسبما ذكرت وسائل إعلام اليوم الأربعاء.

وأغلقت إسرائيل حدودها لجميع الأجانب في منتصف مارس الماضي، ووفقًا للوائح، فإن جميع الإسرائيليين العائدين إلى الوطن من الخارج ملزمون بالمراقبة في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وذكرت صحيفة معاريف أنه تم إبلاغ شركات النقل الدولية بشأن التمديد.

وسجلت إسرائيل 18200 حالة إصابة بالفيروس التاجي. وبعد الاتجاه الهبوطي الثابت للعدوى في مايو، فإنها تشهد الآن ارتفاعًا وسط إعادة الفتح.

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وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن إجمالي الإصابات بوباء كوفيد-19 يبلغ 18355 (بزيادة 104 حالات) ولا وفيات جديدة والإجمالي يتوقف عند 299.

وقال المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف في بيان له إنه "علينا أن ننطلق من فرضية أننا في ذروة موجة تفشٍّ لا نعرف حجمها".

وأضاف بار سيمان طوف في بيان له "لا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك موجة ثانية في إسرائيل إذا تصرفنا بشكل صحيح، لكننا في ارتفاع لمعدلات الإصابة وهي محددة وحقيقية وملموسة، وسيستغرق الأمر وقتًا حتى نفهم مداه بالكامل".

وكانت السلطات قد أعادت فتح المطاعم والمتنزهات نهاية الشهر الماضي.