خبير بريطاني: لو طبقنا قيود العزل قبل أسبوع لأنقذنا نصف الضحايا

كشف مستشار سابق للحكومة البريطانية، أنه لو طبقت البلاد إجراءات العزل قبل فرضها بأسبوع واحد، لكان عدد ضحايا جائحة كورونا أقل بنسبة خمسين في المئة على أدنى تقدير ،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال نيل فيرجسون خبير علم الأوبئة والعضو السابق في مجموعة علمية تقدم الاستشارات للحكومة البريطانية،

إن بريطانيا اتخذت الإجراءات الصحيحة في مواجهة فيروس كورونا لكن توقيتها كان متأخرا جدا.

وأضاف: "حجم الوباء كان يتضاعف كل ثلاثة إلى أربعة أيام قبل التدخل بفرض إجراءات العزل. لذلك لو طبقنا إجراءات الإغلاق قبل أسبوع واحد

لكنا قللنا العدد النهائي للوفيات نحو النصف على الأقل".

وتابع قائلا: "لذا فرغم أنني أعتقد أن الإجراءات كان لها ما يبررها... لكننا لو قدمناها قبل ذلك لرأينا عدد وفيات أقل بكثير قطعا".

ويقدر العدد الرسمي المؤكد للوفيات بسبب المرض في بريطانيا بأكثر من 40 ألف حالة، ويتوقع أن يتخطى العدد 50 ألفا عندما تضاف له حالات الوفيات التي يشتبه أنها بسبب كوفيد-19.