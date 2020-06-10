كشف مستشار سابق للحكومة البريطانية، أنه لو طبقت البلاد إجراءات العزل قبل فرضها بأسبوع واحد، لكان عدد ضحايا جائحة كورونا أقل بنسبة خمسين في المئة على أدنى تقدير ،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال نيل فيرجسون خبير علم الأوبئة والعضو السابق في مجموعة علمية تقدم الاستشارات للحكومة البريطانية،إن بريطانيا اتخذت الإجراءات الصحيحة في مواجهة فيروس كورونا لكن توقيتها كان متأخرا جدا.
وأضاف: "حجم الوباء كان يتضاعف كل ثلاثة إلى أربعة أيام قبل التدخل بفرض إجراءات العزل. لذلك لو طبقنا إجراءات الإغلاق قبل أسبوع واحدلكنا قللنا العدد النهائي للوفيات نحو النصف على الأقل".
وتابع قائلا: "لذا فرغم أنني أعتقد أن الإجراءات كان لها ما يبررها... لكننا لو قدمناها قبل ذلك لرأينا عدد وفيات أقل بكثير قطعا".
ويقدر العدد الرسمي المؤكد للوفيات بسبب المرض في بريطانيا بأكثر من 40 ألف حالة، ويتوقع أن يتخطى العدد 50 ألفا عندما تضاف له حالات الوفيات التي يشتبه أنها بسبب كوفيد-19.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير بريطاني: لو طبقنا قيود العزل قبل أسبوع لأنقذنا نصف الضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.