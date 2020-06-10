الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تلامس المليونين والوفيات 112 ألفًا

قاربت الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء في الولايات المتحدة المليوني حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 112 ألفًا، حسبما ذكر موقعروسيا اليوم.
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن مليونًا و973797 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونابزيادة 17376 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفعت بواقع 950 لتصل إلى 112133.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة مجمل البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
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