كشف لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة السابق، ميتا وورلد بيس، عن رغبته في الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة، وقدم وعودًا عدة من شأنها أن تجذب الناخبين المحتملين، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكتب وورلد بيس "تغريدة" على موقع "تويتر" جاء فيها: "عند الترشح لمنصب الرئاسة في عام 2024، لن أقوم بتشريع الماريجوانا فحسب، بل وسأجعلها مجانية أيضا".
وتوج وورلد بيس (40 عاما) مع لوسأنجلوس ليكرز بلقب بطل الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة "NBA" في العام 2010، وحصل على جائزة أفضل لاعب دفاعي في الدوري للعام 2004.
كما دافع اللاعب الأمريكي إضافة إلى لوس أنجلوس ليكرز، عن عدد من أندية الدوري الأمريكي، مثل شيكاغو وإنديانا وساكرامنتو وهيوستن.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضي أمريكي ينوي الترشح للرئاسة ويعد بتوزيع الماريجوانا مجانًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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