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وواصل الريال الإيراني هبوطه أمام الدولار، فيما السعر الرسمي له على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي عند 42 ألف ريال للدولار.
وفي 18 مايو الماضي، بلغ سعر الدولار 172 ألف ريال، بعد أن كان عند حوالي 170 ألف ريال في الـ12 من مايو.
وخسر الريال أكثر من 70% من قيمته على مدار بضعة أشهر في 2018، متأثرا بعدة عوامل بينها ضعف الاقتصاد ونقص العملة الأجنبية وإعادة فرض واشنطن عقوباتها على طهران.
في السياق، كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده تفقد سنويا 50 مليار دولار من الإيرادات في ظروف العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ عامين على خلفية الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأضاف روحاني أن “50 مليار دولار تعادل 8700 ألف تريليون ريال، أي ضعف قيمة موازنة العام الماضي، حيث كانت الموازنة 4480 ألف تريليون ريال، والعام الحالي هي 5700 ألف تريليون ريال”.
وأشار روحالي إلى أن إيران “تواجه منذ العام 2018 عقوبات شديدة غير مسبوقة من طرف حكام البيت الأبيض”، مع تأكيده على أنهم “أجبروا الدول الأخرى على قطع التعاون مع إيران أو تقليله” في المجال الاقتصادي”.
ولفت إلى أن تداعيات تفشي فيروس كورونا زادت من صعوبة الظروف الاقتصادية، داعيا “الجميع إلى النظر للظروف التي ندير فيها الدولة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر الريال الإيراني يسجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.