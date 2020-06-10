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كما وسجلت 545 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 155136 إصابة بعد أن ظل هذا الرقم تحت حاجز 500 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وتواصل دول عديدة إجراءات رفع القيود وتخفيف الإجراءات، وسط حالة من التفاؤل تعم مناطق وسعة من العالم بالعودة إلى الحياة الطبيعية.
وينتظر أن يكشف الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن خطته لنهوض اقتصادي، مع مواصلة إجراءات تخفيف العزل في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يتراجع في القارة العجوز لكنه يواصل انتشاره في أميركا الجنوبية.
وستوضح المفوضية الأوروبية خطتها للنهوض الاقتصادي للدول الأعضاء الـ27 المتضررة من جراء الوباء الذي تسبب بخسائر باهظة بشرية ومادية في القارة منذ ظهوره بالصين في كانون الأول، في رهان يصل إلى ألف مليار يورو.
وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 352 ألف شخص في العالم أكثر من ثلاثة أرباعهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول.
وبلغت الإصابات بالفيروس 5 ملايين حالة وأكثر من 701 ألفا، تعافى منهم مليونان وأكثر من 445 ألفا حتى الآن.
أما البلد الأكثر تضررا فهو الولايات المتحدة بأكبر عدد من الوفيات التي بلغت 100 ألف و572، متقدمة على بريطانيا (37 ألفا و48) وإيطاليا (32 ألفا و955) وفرنسا (28 ألفا و530) وإسبانيا (27 ألفا و117).
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كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا… 23 حالة وفاة بفيروس كورونا وزيادة يومية بمعدل 53 حالة خلال الأسبوعين الماضيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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