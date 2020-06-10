كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "كونتي" يخضع للاستجواب بسبب تعامل حكومته مع فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيخضع إلى الاستجواب من قبل النيابة العامة بشأن تعامل حكومته مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في مدينة بيرغامو شمال إيطاليا، التي أصبحت إحدى المدن الأكثر تضررا، موضحاً أنه "ليس قلق على الإطلاق".

وأضاف كونتي: "سنتحدث يوم الجمعة وسأقدم جميع الحقائق التي أعرفها"، لافتأً إلى أنه ليست هناك أي تحقيقات معه.

ويذكر أن السلطات القضائية الإيطالية تحقق في أسباب عدم فرض الإغلاق في الوقت المناسب على مناطق شمال إيطاليا، التي شهدت أشد موجة لتفشي كورونا، وفي إطار التحقيقات تم استجواب محافظ إقليم لومبارديا الشمالي، وكبير مسؤولي الصحة في الإقليم.

ومن الجدير بالذكر أن إيطاليا إحدى الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل نحو 236 ألف إصابة بالفيروس وأكثر من 34 ألف وفاة.

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