كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة السورية تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 152 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 152 حالة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن 68 شخصا شفيوا من فيروس كورونا، فيما توفي 6 أشخاص فقط.