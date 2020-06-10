كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "بلير": أطالب الدول الأوروبية بمساندة ودعم اليونان ضد تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، مساء اليوم الأربعاء، أنه طالب الدول الأوروبية بمساندة ودعم اليونان ضد العدوان التركي.

وشن "بلير" هجوما حادا على النظام التركي بسبب انتهاكاته المستمرة لسيادة دول شرق المتوسط ونهب حقوقها في آبار الغاز والنفط، حسبما نقلت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية.

وأجاب على سؤال للصحيفة اليونانية حول التحركات التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط وكيفية مواجهتها، قائلاً: إن "هذا تحدياً كبيراً لأوروبا، وأنه يتذكر الأوقات المبكرة في قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما كانت هناك مفاوضات خلاقة مبكرة مع تركيا حين كان الناس متفائلين حيال السلطة الجديدة، لكن الأمور تغيرت بشكل كبير في العقد الماضي وعلى أوروبا أن تدرك ذلك جيدًا".

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ثم عبر عن مخاوفه بشأن تصرفات تركيا ليس فقط ضد اليونان، ولكن أيضا في ليبيا، لافتاً إلى أنه "في الوقت الحالي، قلق للغاية بشأن ما تفعله تركيا في ليبيا، وكذلك بشأن العلاقة بين تركيا واليونان".

وأضاف: أن "على أوروبا أن توضح تمامًا أنها تقف مع اليونان في هذا التوقيت"، مشيراً إلى صفقة تركيا غير القانونية مع الحكومة الإخوانية في ليبيا بقيادة فايز السراج، للسطو على المجال البحري اليوناني.

وتابع:" تطوير حقول الغاز، وهو أمر بين اليونان ومصر وإسرائيل، مهم للغاية ولا يمكن إلغاء ذلك من جانب واحد عند الإعلان عن الممرات البحرية المختلفة، إن هذا تحدٍ كبير، وهو تحد يتعين على أوروبا الرد عليه بطريقة موحدة".

وعن الشأن الداخلي اليوناني، سألت الصحيفة "بلير" عما إذا كان قد اقترب من التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء اليوناني آنذاك كوستاس سيميتيس بشأن منحوتات البارثينون التي يتم احتجازها بشكل غير قانوني في المتحف البريطاني في لندن؟، فأجاب قائلاً:" لا، لم نفعل، هذه إحدى المشاكل... آمل أن نتمكن من حلها يوما ما".