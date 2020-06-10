كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا فى الجزائر.. 102 إصابة جديدة بالفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال فورار، المتحدث بإسم اللجنة الوطنية لمتابعة "كوفيد-19" بالجزائر، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالى الاعداد إلى 10.484 حالة حتي الآن، ووصول أعداد الوفيات إلى 732 حالة.

وأعلن جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، عن وصول عدد الاصابات التي تم تسجيلها اليوم من فيروس كورونا إلى 102 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 8 حالات، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 7074 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 5 مساء إلى 7 صباحا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات هي سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.

وقرر عبدالعزيز جراد الوزير الأول "رئيس الوزراء" الجزائري في وقت سابق تمديد العمل بنظام الحجر الصحي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة، ومن بينها حظر التجوال حتى 13 يونيو الجاري.

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