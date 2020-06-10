كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. "الصحة" تعلن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 245 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء 41128 حالة، في ثاني أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

كما سجلت وزارة الصحة 1003 إصابات جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة 290143.

وأجري في المملكة المتحدة خلال يوم أكثر من 170 ألف فحص طبي لتشخيص حالات كورونا، ما يرفع عدد الفحوص الكلي إلى أكثر من 6.042 مليون فحص.