كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. "الصحة" تعلن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 245 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء 41128 حالة، في ثاني أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.
كما سجلت وزارة الصحة 1003 إصابات جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة 290143.
وأجري في المملكة المتحدة خلال يوم أكثر من 170 ألف فحص طبي لتشخيص حالات كورونا، ما يرفع عدد الفحوص الكلي إلى أكثر من 6.042 مليون فحص.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,389 مليون إصابة، بينهم أكثر من 415 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,643 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.