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بلجيكا تعيد فتح المساجد أمام المصلين بعد أشهر من إغلاقها بسبب كورونا

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حمزة المتقي 0 تبليغ
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عادت المساجد في بلجيكا، أمس الاثنين، إلى فتح أبوابها في وجه المسلمين، الذين يشكل المغاربة نسبة كبيرة منهم.

وأعلنت الهيأة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا أن السلطات فرضت حدا أقصى لعدد المصلين في المساجد، لا يتجاوز 100 مصل في كل صلاة، مع ضرورة الحفاظ على مسافة داخل المسجد.

وطالب الهيأة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا من المصلين التفاعل الإيجابي مع القرارات، والالتزام بها.

وأعلن المسجد الكبير في بروكسل أنه سيفتح أبوابه، أمس، ظهرا لأداء الصلوات، كما أعلن أنه سيتم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في هذه الفترة استنادا إلى فتوى المجلس العلمي، التابع للهيأة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا.

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