شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 245 وفاة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بريطانيا اليوم 245 حالة وفاة خلال الــ 24 ساعة الماضية، جراء الإصابة بيفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن كورونا أن تخفيف إجراءات الإغلاق التام ستستمر بحذر في ظل تراجع معدلات انتشار المرض، مؤكداً أنه على الرغم من ذلك، لن تتراجع الحكومة عن فرض قيود جديدة في حال ظهور مهددات على السلامة العامة.

وأعلن جونسون عن السماح لمراكز الترفيه المفتوحة، مثل حدائق الحيوانات وحدائق السفاري والسينما المفتوحة، بمعاودة نشاطها ابتداءً من يوم الاثنين القادم.