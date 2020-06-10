شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 245 وفاة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن كورونا أن تخفيف إجراءات الإغلاق التام ستستمر بحذر في ظل تراجع معدلات انتشار المرض، مؤكداً أنه على الرغم من ذلك، لن تتراجع الحكومة عن فرض قيود جديدة في حال ظهور مهددات على السلامة العامة.
وأعلن جونسون عن السماح لمراكز الترفيه المفتوحة، مثل حدائق الحيوانات وحدائق السفاري والسينما المفتوحة، بمعاودة نشاطها ابتداءً من يوم الاثنين القادم.
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