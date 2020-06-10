شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتأثر «كورونا» بتغير فصول السنة؟ والان نبدء بالتفاصيل

قال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إن من غير الواضح كيف سيؤثر حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي على فيروس كورونا المستجد

وقال ريان، أثناء مؤتمر صحفي عبر الانترنت: "لا نعرف ما سيكون عليه فيروس كورونا.. في الوقت الراهن ليس لدينا بيانات تشير إلى أن الفيروس سيكون أشد خطورة أو سينتقل بصورة أكبر أم لا"، مشيرا إلى أن أثر حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي غير واضح أيضا.

وأضاف ريان: "لا يمكننا أن نعتمد على توقع أن الفصل (المناخي) أو درجة الحرارة يحملان جوابا (بخصوص تفشي المرض)".