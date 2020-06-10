شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 603 إصابات جديدة وتعافي 1277 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات 603 حالات إصابة جديدة بمرض - كوفيد 19 - وشفاء 1277 حالة ووفاة شخص واحد. وأفادت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي أنه بذلك يصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 40,507 حالات, والعدد الكلي لحالات الشفاء 24,017 حالة, وإجمالي الوفيات 284 وفاة.

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