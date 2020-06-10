شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: لقاح كورونا يجب وصوله بشكل عادل للجميع والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف أدهانوم خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه عند توافر تلك المنتجات يجب وصولها بشكل عادل للجميع ومن يحتاجها بشكل ملح, موضحا أن المنظمة أطلقت مبادرة في ٢٤ أبريل الماضي لتسريع تطوير لقاحات وأدوية واختبارات تشخيص لكوفيد ١٩ ، وقد تبعها مؤتمر نظمته المفوضية الأوروبية ونجح في جمع التمويل اللازم.
وبين أن منظمة الصحة العالمية ستشرف بنفسها على التجارب السريرية للقاحات التي ستجري في كل أنحاء العالم بمعايير موحدة، وبالطريقة نفسها التي تجري بها حاليا التجارب السريرية لعلاج المرضى. مشيرا إلى رفض المنظمة القاطع أن تكون قارة بعينها أو منطقة حقل اختبار للقاح الجديد.
وقال: إن اختبار الأشخاص وفحصهم وعزلهم وعلاجهم ، وتتبع المخالطين لهم وفحصهم وعزلهم وعلاجهم هي أفضل سبل منع انتشار الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة العالمية»: لقاح كورونا يجب وصوله بشكل عادل للجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.