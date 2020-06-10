واشنطن ـ رويترز: من المقرر أن يتحدث أحد أشقاء جورج فلويد، الذي أثارت وفاته في منيابوليس احتجاجات في مختلف أرجاء العالم، أمام لجنة بالكونجرس يرأسها نائب ديمقراطي مع تناول المشرعين لقضيتي عنف الشرطة والتمييز على أساس عرقي.

وسيقدم فيلونايز فلويد (43 عاما) من مدينة ميزوري بولاية تكساس قرب هيوستون شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب مع محامي الأسرة بن كرامب وعشرة أشخاص آخرين في أول جلسة استماع للكونجرس لبحث الدوافع الاجتماعية والسياسية التي أثارت احتجاجات استمرت أسابيع في مختلف أرجاء اميركا وخارجها.

وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية هذا الأسبوع “الحقيقة السافرة هي أنه أمام كل واقعة استخدام مفرط للقوة تصدرت عناوين الصحف هناك وقائع أخرى لا تعد لم نسمع بها”. وأضاف “هذه مشكلة ممنهجة تتطلب حلا شاملا”.

وتستعد اللجنة القضائية لعرض مجموعة تشريعات كاسحة تهدف إلى مكافحة عنف الشرطة وعنصريتها أمام جلسة موسعة للكونجرس يوم الرابع من يوليو ومن المتوقع أن تعقد جلسات أخرى الأسبوع المقبل لإعداد مشروع قانون للتصويت عليه في الكونجرس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شقيق جورج فلويد يتحدث أمام الكونجرس عن إصلاحات الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.