بشار رسن عن عدم تجديد عقده مع بيرسبوليس: لم أصرح بذلك

ووصل رسن الى ايران صباح اليوم في رحلة شاقة بدأت براً من بغداد مرورا بالكوت وثم مهران وبعدها الى طهران.

وقال رسن في تصريح للموقع الرسمي للنادي "أولا وقبل كل شيء، يجب أن أقول إنني افتقدت الفريق ويسعدني أن أكون هنا بعد غياب طويل والآن انتظر بفارغ الصبر نتائج الفحوصات للحصول على إذن لحضور التدريبات ورؤية اللاعبين مرة أخرى والتمرن مع برسيبوليس ، إنه لأمر مؤسف ألا يتمكن المتفرجون من القدوم إلى الملعب".



وأضاف عن وجوده في النادي: "في الأيام القليلة الماضية، كان السيد رسول الله والسيد خبيري مثابرين للغاية وكانا على اتصال دائم لحل مشكلة رحلتي إلى إيران والقضايا المالية، كلاهما حل المشكلة، وأشكر رئيس النادي، وكذلك السيد بيرفاني والسيد خبيري وزملائهم".

وتابع "منذ البداية، كان من المفترض أن آتي إلى النادي في أول فرصة بعد عودتي إلى طهران. تلقيت جزءًا من مطالبي، ووفقًا للاتفاق، سأتسلم جزءًا آخر الأسبوع المقبل، ولا توجد مشكلة في ذلك، في غضون ذلك ، أتيحت لي الفرصة لرؤية رئيس النادي، لأشكره شخصياً على متابعة ومتابعة العمل وحل المشكلة".



ورد رسن على الانباء التي أشارت الى عدم البقاء في برسيبوليس الموسم المقبل: "لم أقل شيئًا كهذا من قبل في مقابلاتي، من يدري ماذا سيحدث؟ أنا مهتم بمواصلة وجودي في برسيبوليس، كانت جزءًا من أفضل ذكريات حياتي الكروية مع قميص برسيبوليس والجماهير وسنركز على الدوري الإيراني ودوري ابطال اسيا".