فر سجينان الأسبوع الماضي من سجن في روما، تاركين رسالة يعدان فيها بالعودة فور حل مشاكل عائلية تواجههما.
وأضافا انهما اضطرا للفرار لأن زوجتيهما أيضا مسجونتان، بحسب صحيفة "جاكرتا بوست".
ووعد الثنائي المحكوم عليه بالسجن حتى 2029 بعد إدانتهما بتهمتي بالاحتيال والسرقة بـ"العودة في أسرع وقت ممكن".
ومن المقرر أن يواجه الثنائي تهمة الفرار ليتعرضا لعقوبة إضافية بالسجن خمس سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر فرار رجلين من سجن إيطالي لأسباب عائلية.. تاركين رسالة: سنعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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