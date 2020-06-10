كاتانيتش يعلن القائمة الأولية للتصفيات الآسيوية المزدوجة

2020-06-10 | 21:04
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أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، قائمة المنتخب الأولية التي ستبدأ التحضير للتصفيات الآسيوية والمزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر تشرين الأول المقبل.
وتألفت قائمة أسود الرافدين من: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب وعلي كاظم ومحمد صالح لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وريبين سولاقا وميثم جبار ومصطفى محمد جبر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس ضياء بطرس وحسن رائد ومصطفى معن لخط الدفاع. كما شهدت القائمة وجود كل من همام طارق وأمجد عطوان وبشار رسن وحسين علي وصفاء هادي وابراهيم بايش ومازن فياض ومحمد قاسم ماجد ومحمد رضا وشريف عبد الكاظم ومحمد مزهر لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين وعلاء عباس ومحمد داود ومحمد قاسم نصيف لخط الهجوم.
وتتنظر الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الرد الرسمي من قبل الاتحادات التي تمت مفاتحتهم لتأمين مباريات ودية مع منتخبات بلدانهم تحضيراً لمباراة هونغ كونغ والتي ستلعب في الثالث عشر من تشرين الاول المقبل.
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