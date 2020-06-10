تسجيل 70 اصابة جديدة بفايروس كورونا في ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن تسجيل 70 اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 70 اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".
واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".
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