اتفاقيات نموذجية للتعاون المشترك بين وزارة الشباب ومحافظة كربلاء

رياضة 2020-06-10 | 20:41 152 مشاهدة اجرى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية الى محافظة كربلاء المقدسة للاطلاع على المنشات الشبابية والرياضية فضلاً عن الواقعين الشبابي والرياضي، إذ التقى المحافظ نصيف جاسم الخطابي للتباحث في جملة من الامور التي تتعلق بالعمل الشبابي، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ومستشفى الكفيل التخصصي في المحافظة للتعاون المشترك بمجال الطب الرياضي والتأمين الصحي للرياضيين والرواد وموظفي وزارة الشباب والرياضة.



من جانبه قال محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي ان "المحافظة ستكون لها آليات عمل جديدة ومهمة مع وزارة الشباب والرياضة لتحقيق أهداف إحتضان الشباب وإيجاد فرص عمل لهم، وهناك خطوات لاستقطابهم وسيتم التركيز على عملهم وتمكينهم لأداء دورهم في بناء الوطن، مؤكداً سعيه لان تكون قصة نجاح حقيقية لشباب كربلاء". واشاد الوزير درجال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في قاعة مؤتمرات مستشفى الكفيل، بمستوى المستشفى الذي يوازي المستشفيات العالمية، معرباً عن "سعادته وسروره بما شاهده خلال جولته فيها"، مبينا ان "الاتفاق في المجال الصحي كان مثمرا واوصلنا الى اتفاقيات نموذجية مع مجلس محافظة كربلاء المقدسة التي تمتاز بنجاحها في استضافة البطولات الرياضية وجماهيرية الالعاب فيها".من جانبه قال محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي ان "المحافظة ستكون لها آليات عمل جديدة ومهمة مع وزارة الشباب والرياضة لتحقيق أهداف إحتضان الشباب وإيجاد فرص عمل لهم، وهناك خطوات لاستقطابهم وسيتم التركيز على عملهم وتمكينهم لأداء دورهم في بناء الوطن، مؤكداً سعيه لان تكون قصة نجاح حقيقية لشباب كربلاء". وعن تفاصيل المذكرة قال مدير عام الطب الرياضي والعلاج الطبيعي في وزارة الشباب والرياضة حيدر رحيم وهاب، "وقعنا مذكرة تفاهم بين الوزارة ومستشفى الكفيل التخصصي تتكون من محاور عدة ابرزها كيفية ايجاد الية لضمان صحي للرياضين والرواد وموظفي وزارة الشباب والرياضة فضلا عن تبادل الخبرات مستقبلاً من خلال لجان مختصة في مجال الطب الرياضي وهناك مشروع في مركز الكفيل التخصصي لانشاء مركز طب رياضي، وتم الاتفاق على توقيع العقد لتأمين بطاقة صحية للرياضيين ومنتسبي الوزارة لمراجعة الكفيل وتم تشكيل لجنة في المستشفى لتحديد الخدمات التي ستقدمها البطاقة بسقف زمني و بخصومات كبيرة".



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