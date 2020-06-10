شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تغريدة إخوانية" تفضح مخطط تركيا ضد الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تتكشف يوماً بعد يوم خفايا وخطورة وخبث الأجندة التركية في ليبيا، لتتأكد معها أن هذا الاحتلال بداية مخطط عثماني لاحتلال دول أخرى بالمنطقة وعلى رأسها الجزائر.



وفضحت تغريدة للإخواني الجزائري الهارب إلى تركيا المدعو "رضا بوذراع الحسيني" حقيقة الدور التركي في ليبيا، وأن الجزائر ودول المنطقة "ستكون المرحلة القادمة في مخطط النظام التركي التوسعي".

ونشر الإخواني الهارب، تغريدة عبر موقع "تويتر"، زعم فيها أن "معارك ليبيا هي الخطوط الأولى لتحرير الجزائر ومن ورائها كامل شعوب المنطقة" .. وفق “العين“.

تلك التغريدة الخبيثة، بحسب خبراء أمنيين، تؤكد أن التواجد العسكري في ليبيا يتعدى حدودها، وأن أطماع أردوغان تصل إلى جميع دول المنطقة" فب إطار خططه لإعادة الخلافة العثمانية المزعومة.

والإخواني الجزائري رضا بوذراع الحسيني، هارب ومقيم في مدينة اسطنبول، وتقدمه وسائل الإعلام الإخوانية على أنه "محلل سياسي وخبير استراتيجي".

وخلال الأزمة السياسية التي مرت بها الجزائر، العام الماضي، برز خلالها اسم الحسيني كـ"مرتزق داخل النظام التركي وأحد أذرعه لاستهداف الجزائر".

وبداية فضيحة التآمر التركي على الجزائر، كانت في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، عندما رفعت الجزائر تأهبها الأمني والعسكري على حدودها مع ليبيا على خلفية فضيحة تهريب شحنات سلاح من تركيا إلى ليبيا بميناء "الخمس"، ضبطها الجيش الوطني الليبي.

Advertisements

وعلى إثر زار قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح، المنطقة العسكرية الرابعة بمحافظة ورقلة القريبة من الحدودالليبية، في إشارة إلى تعامل الجزائر بـ"جدية" مع تلك التهديدات الأمنية القادمة من الجهة الشرقية.

وحينها كشفت مصادر عن أن الإخواني المدعو رضا بوذراع الحسيني"كُلف بمهمة قيادة عمليات الميليشيات المسلحة من إسطنبول التركية بإيعاز وتخطيط وتمويل تركي".

وأكدت بأن شحنة الأسلحة التي ضبطت نهاية 2018 كانت موجهة "بالدرجة الأولى للمجموعات الإرهابية في ليبيا ولإدخال جزء منها إلى الجزائر، لتسليمها إلى عناصر التنظيم الإرهابي الذي كان يعد للتدرب عليها".

ووفقاً للجهات الأمنية فقد كان الحراك الشعبي ساعة الصفر للإخواني الهارب "رضا بوذراع الحسيني" وعملاء الداخل" لإعلان ما يسمى بـ "ثورة مسلحة".

هذا المخطط ظهرت ملامحه أكثر للنور، بعد إعلان الإخواني الجزائري تشكيل ما عرف بـ"حركة أحرار الجزائر" وهي التسمية المشابهة لما يعرف بـ"الجيش السوري الحر" الذي قاد عمليات مسلحة ضد الجيش السوري.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، كشف قائد الجيش الجزائري عن أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أحبطت "مؤامرة خطرة كانت تهدف لتدمير البلاد".

وقال قايد صالح إن "القيادة العليا للجيش أدركت منذ بداية الأزمة أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها وكشفنا عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب".

وأشار إلى الخطة التي اتبعها الجيش الجزائري لإحباط المؤامرة، قائلا: "لقد وضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل وفق الدستور والقوانين حالت دون تدمير البلاد".

كما كشفت الأجهزة الأمنية الجزائرية في 2019، عن إلقائها القبض على عدد من العناصر المرتبطة بمحاولة زعزعة استقرار الجزائر والمتواطئة مع جهات أجنبية لـ"تشكيل مليشيات إرهابية" تستهدف المظاهرات وقوى الأمن والجيش