تبدأ 21 يونيو.. الأزهر يعلن جداول مواعيد امتحان الثانوية الأزهرية

اعتمد فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، جدول مواعيد امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية لسنة (٢٠١٩ - ٢٠٢٠) بأقسامها العلمية والأدبية والعلوم الإسلامية.

وصرح الشيخ صالح عباس، أن الامتحانات ستعقد في موعدها 21 يونيو الجاري، ليكون في كل يوم امتحان مادة واحدة فقط، مع مراعاة تباعد الأيام الثلاثة الأخيرة، لإعطاء الفرصة لكافة الطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، ولتوفير الوقت الكافي لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.

وأوضح وكيل الأزهر أنه سيتم توثيق الامتحانات الشفوية صوتا وصورة حفاظا على حقوق أبنائنا الطلاب، وقد تم توفير كاميرا بسماعة، يمكن لجميع الطلاب استخدامها عن بعد دون وجود أي فرصة لنقل العدوى بينهم، مع التأكيد على أن عدد الطلاب في الامتحانات الشفوية لن يزيد عن 10 طلاب كل يوم، وأن الامتحان سيكون لكل طالب على حدة، مع تعقيم المقعد بعد استخدام كل طالب، منعا لأي تزاحم ومراعاة لسلامة وأمن جميع الطلاب.

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