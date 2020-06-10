تشيلسي والسيتي وتونتهام “يلتحقون” بركب الفرق الراغبة في ضم نجم “الأسود”

انضافت فرق الدوري الانجليزي الراغبة في ضم مدافع المنتخب الوطني الشاب أشرف حكيمي إلى الفرق الايطالية المهتمة بضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، وفق ما كشفه موقع “90 ديقيقة” الاسباني.

وشدد المصدر ذاته على كون فرق تشيلسي، مانشيستر سيتي وتوتنهام عبرت عن رغبتها في ضم لاعب ريال مدريد الاسباني المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني، مبرزة في السياق ذاته أن فرق الانتر، واليوفي الايطاليين، وباريس سان جيرمان الفرنسي تراقب خطوات اللاعب المغربي بعد تألقه الكبير في الدوري الألماني والمسابقات الأوروبية.

وأوضح المصدر ذاته أن وكيل اللاعب يرغب في عودته إلى فريقه الأم ريال مدريد، وهي الرغبة ذاتها التي عبر عنها حكيمي، الذي يمني النفس بالعودة إلى القلعة الملكية تحت إشراف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

يشار إلى أن حكيمي رفض عرضا من فريق نابولي الإيطالي رغم مكانته في خارطة الكرة الأوروبية لرغبته في حمل قميصه الأم ريال مدريد من جديد.