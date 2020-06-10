باختيار من الملك.. تونس أول وجهة لبوريطة منذ مارس ورسالة خاصة لقيس السعيد

في أول زيارة خارجية له منذ شهر مارس، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء إلى تونس، حاملا رسالة من الملك محمد السادس للرئيس قيس السعيد.

ونقل بوريطة رسالة من الملك لرئيس الدولة، مبينا أن الملك اختار أن تكون تونس أول وجهة لوزير خارجية المغرب منذ شهر مارس الفارط، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن الرسالة الشفوية التي نقلها إلى رئيس الجمهورية تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها، الى جانب الوضع الإقليمي والدولي.

وتأتي الزيارة المغربية لتونس، بالتزامن مع إطلاق مصر لمبادرتها الجديدة للوساطة في الملف الليبي، في ظل تشبث المغرب باتفاق الصخيرات.

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وقالت وزارة الخارجية الليبية، الأحد، أن وزير الشؤون الخارجية والعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة.

وأكد بوريطة، أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا، كما أكد الجانبان على ضرورة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.

من جانبه أطلع سيالة بوريطة، على آخر التطورات الميدانية والسياسية بعد تحرير قوات حكومة الوفاق مدينة ترهونة دون إراقة دماء.