حصيلة كورونا في المغرب.. 71 إصابة و72 حالة شفاء ووفاة واحدة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إصابة 71 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 8508 حالة مؤكدة مع استبعاد 16409 حالة.

وكشفت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 72 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الثلاثاء، إلى الساعة السادسة من اليوم الأربعاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 7565 حالة بنسبة 88.9 في المائة.

وأضاف المتحدث أن لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في مدينة الدارالبيضاء 24 ساعة لتستقر الحصيلة في 209 حالة في الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة.