“ذرع يوتوب الماسي” رسميا.. سعد لمجرد  أول فنان عربي وإفريقي يحقق الإنجاز

حقق الفنان المغربي سعد لمجرد، إنجازا لم يسبق لأي فنان عربي أو إفريقي تحقيقه، حيث بلغ صباح عشية اليوم الأربعاء، حاجز 10 ملايبن مشترك لقناته على ليوتوب.
ويرتقب أن يمنح يوتوب، الذرع الماسي لسعد لمجرد، بعد عدد المشتركين الذي بلغه، ليكون أول صاحب قناة إفريقي ينال الذرع.
وسيكون لمجرد ثاني عربي حقق الذرع، بعد اليوتوبر الشهيرة “نور ستار”، لكنه أول فنان في الساحة الفنية العربية يبلغ هذه المرتبة التي تعكس تفوق زمن يوتوب جماهريا.
واستطاع لمجرد تحقيق الانجاز بعد حملة كبيرة أطلقها عشاقه، قبل بومين، وشارك فيها أصدقائه الفنانين المغاربة، لجعله أول فنان عربي وإفريقي ينال الذرع الماسي ، خصوصا أن الفنان المصري محمد رمضان اقترب من الذرع كذلك و يلزمه بعض الآلاف ليحقق نفس الإنجاز.
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