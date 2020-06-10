استغرب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لإثارة الموضوع المتعلق بإلغاء عيد الأضحى المبارك، خلال الجلسة الشهرية لمساءلته مساء اليوم بمجلس النواب، وقال، “ليس هناك أي قرار يقضي بإلغاء العيد، ولا أحد يمكنه أن يفعل ذلك إلى أمير المؤمنين”.
وأضاف، “مادام القرار غير موجود لحد الآن، سنمضي على أساس أنه موجود، وعلينا أن نحترم المؤسسات والاختصاصات”.
وقال العثماني أيضا، “لا تسألونني عن أشياء ليست من اختصاصي، أنا أعرف حدودي، وقدري، لكن لن أسمح في حقي”.
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء عيد الأضحى.. العثماني: لا تسألوني فذلك من صلاحية الملك وأنا أعرف حدودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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