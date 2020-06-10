العثماني للبرلمانيين: ارحمونا بالأسئلة المعقولة والمؤدبة.. ولن نفتح الحدود لوحدنا في العالم

خاطب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال رده على تعقيبات البرلمانيين، في الجلسة الشهرية لمسائلته، مساء اليوم، البرلمانيين قائلا، “ارحمونا بالأسئلة المعقولة والمنطقية والمؤدبة”.

جاء ذلك في رده على تدخلات البرلمانيين، المتعلقة بفتح الحدود، وأضاف، “لن نفتح الحدود لوحدنا في العالم، كيف سأفتح الحدود والشريك الأوروبي المهم، لم يتخذ أي قرار، نحن دائما ننسق معهم والقرار لن نتخذه لوحدنا”.

وقال أيضا، “فتح الحدود، مرتبط بالعالم وليس بنا وحدنا، ننسق مع دول العالم يجب أن نفتح حين تفتح دول العالم، لا فتح للحدود إلا من جهتين”.

وأوضح العثماني أن “الدول المهمة من جهتنا لم تعطي تاريخا محددا لفتح الحدود”.