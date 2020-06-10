خاطب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال رده على تعقيبات البرلمانيين، في الجلسة الشهرية لمسائلته، مساء اليوم، البرلمانيين قائلا، “ارحمونا بالأسئلة المعقولة والمنطقية والمؤدبة”.
جاء ذلك في رده على تدخلات البرلمانيين، المتعلقة بفتح الحدود، وأضاف، “لن نفتح الحدود لوحدنا في العالم، كيف سأفتح الحدود والشريك الأوروبي المهم، لم يتخذ أي قرار، نحن دائما ننسق معهم والقرار لن نتخذه لوحدنا”.
وقال أيضا، “فتح الحدود، مرتبط بالعالم وليس بنا وحدنا، ننسق مع دول العالم يجب أن نفتح حين تفتح دول العالم، لا فتح للحدود إلا من جهتين”.
وأوضح العثماني أن “الدول المهمة من جهتنا لم تعطي تاريخا محددا لفتح الحدود”.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني للبرلمانيين: ارحمونا بالأسئلة المعقولة والمؤدبة.. ولن نفتح الحدود لوحدنا في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.