كورونا في المجتمع العربي: ارتفاع طفيف بعدد الإصابات بالجنوب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوضحت معطياتٌ نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنّ هناك ارتفاعا طفيفا بأعداد مُصابي فيروس كورونا المُستجد في البلدات العربية، تركّزت مُعظمها جنوبي البلاد على وجه الخصوص، في النقب.

وكشفت معطيات وزارة الصحة أن الارتفاع في عدد المُصابين بالفيروس، شملَ بالأساس؛ عرعرة النقب، ورهط.

وأفادت المعطيات بارتفاع عدد المُصابين في عرعرة النقب بنسبة 28%، في الأيام الثلاثة الأخيرة، فيما شُفي 23 شخصا من أصل 64 كانوا قد أُصيبوا بالفيروس.

وذكرت أن جت سجّلت ارتفاعا في عدد المُصابين، تصل نسبته إلى 6.7%، فيما سجّلت رهط ارتفاعا وصلت نسبته إلى 22.5%.

وأوضحت أن نسبة الإصابات ارتفعت في حورة بمقدار 2.7%، فيما ارتفعت بنسبة 1.2% في أم الفحم، التي وصل عدد المتعافين فيها إلى 78 من أصل 82 كانوا قد أُصيبوا بالفيروس.

وفي المقابل، سجّلت غالبية البلدات العربيّة في الشمال تراجعًا ملحوظًا بعدد الإصابات، أو استقرّت دون زيادة في أعداد المُصابين، وتماثل العديد من الأشخاص للشفاء، من الفيروس.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية مساء اليوم الأربعاء، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 143

حورة: الإصابات 190، المتعافون 129

أم الفحم: الإصابات 82، المتعافون 78

رهط: الإصابات 125، المتعافون 59

الطيبة: الإصابات 49، المتعافون 48

جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 39

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البعنة: الإصابات 34 المتعافون 31

دبورية: الإصابات 32، المتعافون 30

جت: الإصابات 32، المتعافون 23

طمرة: الإصابات 22، المتعافون 21

عرعرة النقب: الإصابات 64، المتعافون 23

مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 20

باقة الغربية: الإصابات 20، المتعافون 19

الناصرة: الإصابات 19، المتعافون 19

سخنين: الإصابات 17، المتعافون 16

كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 17

كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 16

البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 13