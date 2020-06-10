الصحة الإسرائيلية: 175 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، عن تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 18355 من بينهم 299 حالة وفاة.

وأظهرت الحصيلة المسائية الصادرة عن وزارة الصحة حول مٌستجدات كورونا، أن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 2869 مريضًا، في زيادة بلغت 91 إصابة عن الحصيلة الأخيرة.

وعن حالة المرضى، بيّنت المعطيات الرسمية أن الحالة الصحية لـ42 مصابا وصفت بالمتوسطة، في يقي عدد الحالات الخطيرة مستقر على 31 مريضا، تم وصل 22 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن عدد الحالات الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي انخفض بنسبة 8.3%، فيما ظل عدد الوفيات من جراء "كوفيد 19" مستقر عند 299 حالة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للمتعافين من الفيروس بعد تسجيل 13 حالة شفاء جديدة، وبلغ عدد المتعافين 15187، في ارتفاع طفيف بلغ 0.1%، وفقًا للمعطيات الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أن 112 مريضًا من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 2757 مريضًا، العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أجريت أمس، الثلاثاء، للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 14817 فحصا، فيما بلغ حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، 6461 فحصا.

ومع تواصل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن شهدت البلاد موجة من انحسار الجائحة، قررت الحكومة الإسرائيلية تشديد إجراءات فرض تعليمات كورونا، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية ومعايير "الشارة البنفسجية"، وقواعد التجمهر وإجراءات العزل الصحي.

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جاء ذلك في أعقاب جلسة لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، بحصور وزير الصحة، يولي إدلشتاين، والداخلية، أرييه درعي، ورئيس إدارة العمليات التابعة لشرطة إسرائيل، ورئيس مركز السلطات المحلية، والمديريْن العاميْن لوزارتي الصحة والداخلية، والقائمين بأعمال المستشار القضائي للحكومة وغيرهم من المسؤولين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة الفرعية للمخابرات والخدمات السرية في الكنيست، اليوم الأربعاء، عن وقف تعقب جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، للمصابين بفيروس كورونا المستجد، ابتداء من منتصف الليلة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه مع انتهاء مداولات الهيئة العامة للكنيست، ستتجمد إجراءات التعقب. إضافة إلى ذلك، سيتم تجميد القانون الذي يسمح للمؤسسة الأمنية بمراقبة المصابين بـ"كوفيد 19".

وعلى صلة، أخطر مطار بن غوريون الدولي (مطار اللد)، شركات الطيران الدولية، في بيان صدر عنه، تمديد القرار القاضي بمنع دخول الأجانب إلى إسرائيلي حتى الأول من تموز/ يوليو المقبل، بما في ذلك المسافرين عبر الرحلات غير المباشرة.

وبموجب التعليمات الإسرائيلية الجديدة، فإنه سيسمح بدخول الأجانب الذين يحملون تصريحا خاصا، لكن من دون تصريح كهذا ستقع مسؤولية إعادة المسافر إلى الدولة التي جاء منها على شركة الطيران.

وفي غضون ذلك أعلنت سفارة جورجيا في إسرائيل أن رئيس الوزراء الجيورجي قال اليوم إن بلاده استجابت لطلب إسرائيل بإرجاء فتح السياحة من جورجيا إلى إسرائيل في أعقاب انتشار فيروس كورونا مجددا في إسرائيل.

يشار إلى أن نقابة العاملين في مطار بن غوريون أعلنت، الأسبوع الماضي، عن وقف العمل في المطار بشكل كامل، واستمر ذلك لمدة ساعتين، تم خلالهما توجيه جميع الرحلات الجوية القادمة لإسرائيل إلى مطارات أخرى.

وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية بسبب عدم اتخاذ قرارات تتعلق بفتح الأجواء وبسبب إنهاء فترة إخراج آلاف الموظفين إلى إجازة بدون راتب بحلول نهاية الشهر الحالي، ومن دون إعادتهم إلى العمل.