شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. ضوابط "محكمة" لعودة الموظفين وثقة بإجراءات "الاحتواء" والان مع التفاصيل

الأربعاء 10 يونيو 2020

تسارعت وتيرة عودة موظفي الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات لمقار العمل وفق ضوابط وإجراءات محكمة وهو ما يعكس حجم الثقة بإجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الدولة .



وشهدت خطط عودة الموظفين إلى مقار عملهم خطوات متدرجة راعت المعايير الصحية والمعطيات المتوفرة وأفضل الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الموظفين ضمن أدلة استرشادية وبروتوكولات تضمنت قواعد وتعليمات صحية واضحة ومحكمة راعت كافة الاشتراطات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل جهات العمل والموظفين.

وأصدرت الجهات المعنية في الدولة مجموعة من البروتوكولات والأدلة الاسترشادية التي يضمن الالتزام بقواعدها حماية الموظفين.

وفي هذا الإطار أعدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية دليلا استرشاديا يسـاعد الـوزارات والجهات الاتحادية المعنيـة فـي توفير أعلـى معايير واشـتراطات الصحة والسلامة المهنيـة لموظفيها ومتعامليها على حد سـواء.

ويهـدف الدليـل الاسترشـادي بشـأن بيئـة العمـل المكتبيـة والعـودة لمقـرات العمـل فـي ظـل الظـروف الطارئـة إلى توفيـر الإرشادات اللازمة لضمـان صحـة وسلامة الموظفيـن والمتعامليـن وتوفيـر بيئـات وأماكـن عمـل تراعـي أفضـل وأعلـى معاييـر الصحة والسلامة المهنيـة، إضافة إلى التأكد من توفير الدعم النفسي والمعنوي للموظفين وتهيئتهم للعمل.

وأكد الدليل أهمية تدريب الموظفين على ممارسات السلامة أثناء التنقل من خلال ارتـداء الكمامات فـي الأماكن العامة، وتجنب الخروج في سـاعات الذروة، وتزويـد الموظفيـن بالمـواد المعقمـة لاستخدامها فـي وسـائل النقـل العـام، والالتزام بالتعليمـات الصـادرة مـن إدارة المبانـي فيمـا يتعلـق باستخدام مواقف السـيارات بناء على عدد الموظفين الموجودين فـي المبنى.

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وأشار الدليل إلى إجراءات تنظيم عملية الدخول لمقرات العمل وضرورة المحافظة على التباعد الجسدي لمسافة " 2 متر " بين الأشخاص، وتوفير كافة الاشتراطات لمنع الازدحام، وعـدم اسـتخدام جهـاز البصمـة لتثبيـت الحضـور والانصراف حتـى اشـعار آخـر، إلى جانب قيـاس درجـة حـرارة الداخليـن إلـى جهـة العمـل مـن موظفيـن أو متعامليـن وفـق الإرشادات والأدوات الصحيـة المعتمـدة مـن الجهـات الصحيـة الرسـمية فـي الدولـة.

وحدد الدليل مجموعة من الضوابط خلال العمل ومن أبرزها تشجيع خيارات العمل المرنة، والتنظيف الشامل، ومراعاة السعة الاستيعابية للمكاتب والمرافق، وتقنين دخول الزوار والموردين، وتقليل الاتصال المباشر وتوزيع نطاقات العمل، إضافة إلى رصد المتغيرات الصحية للموظفين بصورة دورية، وتقليل التكدس على أسطح المكاتب، واستخدام الحواجز الوقائية، واتمام المعاملات المالية إلكترونيا، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عند الاشتباه بالإصابة.

وعلى المستوى المحلي أصدر مركز أبو ظبي للصحة العامة قواعد إرشادية للعودة إلى عمل خلال جائحة كورونا تضمنت قائمة من الاشتراطات الصحية والوقائية.

بدورها وزعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بروتوكول العودة للعمل على جميع دوائر حكومة دبي للاسترشاد بما جاء فيه من إرشادات وإجراءات احترازية لسلامة الموظفين والمتعاملين، تتماشي مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في الأنظمة المماثلة.

وحرصت الإمارات على توفير أكبر قدر من فحوصات "كوفيد 19" للموظفين قبل المباشرة في العودة إلى أماكن العمل، حيث واصلت مراكز المسح الوطني في مختلف إمارات الدولة تكثيف عمليات الفحص خلال الأشهر الماضية وفق إجراءات اتسمت بالسهولة والسرعة.

وعمدت العديد من الجهات الحكومية والرسمية وبالتعاون مع الجهات الصحية المعنية في الدولة إلى إجراء فحوصات دورية لموظفيها طوال الفترة السابقة تمهيدا لمرحلة العودة إلى مقر العمل.

من جهتها وجهت إمارة الشارقة جميع موظفي الجهات الحكومية في الإمارة من المواطنين والمقيمين لإجراء الفحوصات اللازمة مجانا تمهيدا لعودتهم لمقار عملهم.