مدير الصحة العالمية يعلق على النظرية الجديدة لعدوى كورونا

الأربعاء 10 يونيو 2020

تطرق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تدروس أدهانوم، الأربعاء، للتصريحات التي صدرت عن أحد المسؤولين في المنظمة وتحدثت عن "ندرة" انتقال فيروس كورونا من المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض.



وقال أدهانوم أثناء إيجاز صحفي في فيينا: "منذ مطلع فبراير، قلنا إن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ينقلون المرض لكن علينا أن نجري بحوثا لمعرفة الوتيرة التي ينقل هؤلاء الأشخاص الفيروس فيها، والأبحاث مازالت جارية"، على حد تعبيره.

وأضاف مدير المنظمة قائلا: "لكن ما نعرفه حتى الآن، أن الرصد والعزل وإجراء الفحوصات للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض وتتبع وحجر المخالطين لهم، هي الطريقة الأفضل لوقف انتشار العدوى"، على حد تعبيره.

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وتابع أدهانوم قائلا: "هذا فيروس جديد ونحن نتعلم باستمرار، الحديث عن العلم المعقد مباشرة ليس أمرا سهلا دائما، لكننا نؤمن بأن هذا جزء من واجبنا تجاه العالم، وبإمكاننا دائما القيام بعمل أفضل، نرحب بالحوار البناء، هكذا يتطور العلم"، حسب قوله.

وكانت رئيسة القسم التقني للاستجابة لفيروس كورونا، ماريا فان كيرخوف، قد قالت يوم الإثنين، في إيجاز صحفي: "يبدو أنه من النادر أن ينقل المصابون الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض لأشخاص آخرين".

وكانت قد أجرت المنظمة حوارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أوضحت خلاله فان كيرخوف ما قالته، مشيرة إلى أن من الممكن أن ينقل المصاب الذي لا يحمل الأعراض المرض لغيره لكن يجب إجراء المزيد من البحوث لمعرفة الوتيرة.