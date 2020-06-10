شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الجنوبية تستهدف تعزيزات إخوانية في المحفد والان مع التفاصيل

الأربعاء 10 يونيو 2020 استهدفت المقاومة الجنوبية، الأربعاء، تعزيزات إخوانية في مديرية المحفد، أثناء قدومها من محافظتي شبوة ومأرب.

وقال شهود عيان، إن المقاومة الجنوبية استهدفت طقماً عسكرياً يقل عشرات الجنود. Advertisements وشوهدت سيارات الإسعاف تنقل عدداً من الجرحى إلى منطقة عتق، طبقاً للمصادر. ‏وكانت مليشيات الإخوان قد انتشرت بشكل واسع غرب وشرق مديرية المحفد لتأمين تعزيزات قوامها 14 طقماً عسكرياً قادمة من محافظتي شبوة ومأرب.

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