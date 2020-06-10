تحذير أممي من أزمة غذائية عالمية جراء كورونا

الأربعاء 10 يونيو 2020

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الثلاثاء، من "أزمة غذائية عالمية" تكون تبعاتها بعيدة الأمد بالنسبة لـ"مئات ملايين الأطفال والبالغين"، إذا لم يتم بذل أي جهود لتخفيف عواقب وباء فيروس كورونا "كوفيد-19".



وقال جوتيريس في بيان صدر بالتزامن مع دراسة للأمم المتحدة "إن أنظمتنا الغذائية لم تعد تعمل وجائحة (كوفيد-19) تفاقم الوضع"، مذكرا بأن "أكثر من 820 مليون شخص لا يحصلون حاليا على ما يكفي من الغذاء لسدّ جوعهم".

وتابع أن حوالى 144 مليون طفل دون الخامسة يعانون من التقزّم، أي أكثر من طفل من أصل خمسة في العالم".

وأضاف: "هذه السنة، قد يصبح 49 مليون شخص إضافي ضمن فئة الفقر المدقع بسبب الأزمة" الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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وأوضح أن "عدد الأشخاص في حال انعدام الأمن الغذائي الخطير أو الذين يعانون من سوء تغذية حادّ سيزداد بسرعة"، داعيا إلى تعبئة "تتركز بشكل أولي على مكامن الخطر الشديد".

وطالب جوتيريس بصورة خاصة بحماية العاملين في القطاع الغذائي وإبقاء المساعدة الإنسانية، وتعزيز الدعم للصناعة الغذائية والمبادلات التجارية لتفادي انقطاع سلسلات التوزيع.

كما طالب بالتشديد على البرامج الغذائية، ولا سيما عبر إقرار مساعدات للأطفال الذين حرموا من الوجبات الغذائية الموزعة في المدارس.

وشدد على إمكان تطوير أغذية سليمة ومغذية لاستئصال الفقر في العالم.

وكانت الأمم المتحدة حذرت في أبريل الماضي من خطر ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الشديد بسبب الوباء.