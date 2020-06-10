شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تبدأ تجارب على علاج محتمل لمرض كوفيد19 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات السنغافورية اليوم عن علاج محتمل لمرض (كوفيد-19) من خلال تجارب سريرية بشرية من المقرر بدايتها الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة (ستريتس تايمز) أن تجارب المرحلة الأولى ستكون على 23 من الأفراد الأصحاء وستجرى لمدة ستة أسابيع، من قبل وحدة الطب الاستقصائي بمجموعة (سينج هيلث) الطبية.

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وسيتم اختبار جسم مضاد أحادي المنشأ أو بروتين الجهاز المناعي، (تي واي027) الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية ومقرها سنغافورة (تيشان)، ويستهدف الفيروس الذي يسبب مرض (كوفيد-19)، الذي يطلق عليه اسم (سارس-كوف-2)، طبقا لما ذكره التقرير نقلا عن بيان صادر عن الشركة اليوم.

كما سيتم اختبار (تي.واي 027) للعلاج بإبطاء انتشار المرض وتسريع الشفاء، مما يتيح الحماية المؤقتة من العدوى.

وفي حال نجاحه ستسعى شركة (تيشان) لاستصدار موافقة على استخدامه على أكبر عدد من المرضى المتطوعين في تجارب لاحقة.