شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني: التحدي الأكبر لنا الآن منع الضم الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن أمامنا ظرفاً من أصعب الظروف التي مرت على القضية الفلسطينية. وقال أشتية في تصريحات له اليوم، إننا إذ نواجه تهديداً وجودياً على مشروعنا السياسي برمته، والتحدي الأكبر لنا الآن أن نمنع خطة الضم الإسرائيلية للأغوار.

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