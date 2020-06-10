شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصاب بفيروس كورونا بمركز العزل الصحي جنوب ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مركز العزل الصحي بمدينة سبها جنوب ليبيا، اليوم، عن وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمريض يبلغ من العمل 70 عاما، كان يتلقى العلاج بالمركز.

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