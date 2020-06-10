خلال يوم واحد.. تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 36 حالة وفاة 1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حالات الشفاء إلى 10289 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، مؤكدة أيضا ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 11583 حالة.
وأعلنت أيضا عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.
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