رئيس مجلس الأمناء بهيئة الاعلام: حكومة الكاظمي ستسعى لتنفيذ مشروع الحوكمة

أكد رئيس مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات اشرف الدوهان، الاربعاء، ان مشروع الحوكمة الالكترونية سيساهم بشكل كبير بالحد من الفساد، لافتا الى أن حكومة الكاظمي ستسعى لتنفيذ واكمال هذا المشروع الذي تاخر كثيرا. وقال الدوهان بتريدة له على توتير تابعتها الخليج 365، "الزام كافة دوائر الدولة بالعمل بالحوكمة الالكترونية وتطبيق البرمجيات كانظمة عمل"، مؤكدا أن "اتمتت مؤسساتها سيساهم بشكل كبير في الحد من الفساد كما سينعكس ذلك على البيئة الاستثمارؤية وتعزيز الزواردات".



وتابع، "بالتأكيد حكومة الكاظمي ستسعى لتنفيذ واكمال مشروع الحوكمة الذي تاخر كثيرا، وكوادرنا مستعدة لتقديم يد العون لكل المؤسسات من دعم فني ولوجستي في تطبيق ونجاح تلك الخطوة".

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