الكاظمي يوجه بتسهيل عودة النازحين الى مناطق سكناهم الأصلية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الكاظمي زار، العوائل النازحة في مخيّم السلامية في منطقة النمرود، بمحافظة نينوى".

وأضاف أن "الكاظمي خلال الزيارة وجه دوائر المحافظة بإعداد قوائم شاملة وتفصيلية لأعداد النازحين".



وأوضح البيان، أن "رئيس الوزراء وجّه أيضاً باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تقليل معاناتهم وتسهيل عودتهم الى مناطق سكناهم الأصلية، حيث يضم هذا المخيّم العوائل التي نزحت من مناطق البعّاج والحضر وربيعة، فضلاً عن النازحين من الساحل الأيمن لمدينة الموصل، الذين اضطروا الى ترك سكناهم إبان اغتصاب تنظيم داعش الإرهابي لمدنهم".

وتعهد الكاظمي، بحسب البيان، بأن "تعمل الحكومة بكل قدراتها لأجل إيجاد حل دائم لمشكلة النازحين، وإنهاء معاناتهم".



وبيّن أن "الحال الراهن، والضائقة الاقتصادية التي يمر بها العراق اليوم، إنما حدثت نتيجة تراكمات الأخطاء، والاعتماد على النفط كمصدر أساسي، بينما كان الأولى تنشيط القطاعات الأخرى، كالزراعة والصناعة والسياحة، لتكون رافداً قوياً يدعم الاقتصاد الوطني".