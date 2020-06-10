علقت نقابة المحاسبين والمدقين، اليوم الاربعاء، على استقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين. وفي ادناه نسخة من الوثيقة التي تتضمن رأي النقابة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. نقابة المحاسبين والمدقين تعلق على استقطاع رواتب المتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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