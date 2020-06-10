إيطاليا تسجّل ارتفاعاً للوفيات بكورونا

وذكرت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، ان "العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 71 حالة، وبلغ 34114 شخصا منذ في 21 شباط".

وأشارت إلى "تسجيلها 202 إصابة جديدة في 24 ساعة مقابل 283 في اليوم السابق، علما أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 235763".



وسبق أن قررت الحكومة الإيطالية تخفيف قيود كثيرة تم فرضها بسبب الجائحة، والأربعاء الماضي أعادت السلطات حرية التنقلات في كافة أنحاء البلاد، ما يثير مخاوف لدى بعض الحكام الإقليميين من خطر تجدد التفشي بقوته السابقة.