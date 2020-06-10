صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا اليوم

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 1146 اصابة جديدة بالفيروس و34 حالة وفاة، فضلا عن 383 حالة شفاء.



- ابو دشير/ ١١ اصابة

- حي الجهاد/ ٨ اصابات

- اليرموك/ ٥ اصابات

- كرادة مريم/١ اصابة

- الشعلة/ ١٨ اصابة

- المنصور/ ٤ اصابات

- القادسية/ ٢ اصابة

- الحرية/ ١٩ اصابة

- الاسكان/ ١ اصابة

- حي الخضراء/ ١ اصابة

-ابو غريب/ ٥ اصابات

- الكاظمية/ ١٦ اصابة

- المحمودية/ ٢ اصابة

- الحارثية/ ٣ اصابات

- الرحمانية/ ٣ اصابات

-العطيفية/ ٤ اصابات

- الطارمية/ ٢ اصابة

- الطوبجي/ ٢ اصابة

- الغزالية/ ٦ اصابات

- البياع/ ٢ اصابة

- الاعلام/ ٤ اصابة

- حي الجامعة/ ١ اصابة

- حي العدل/ ١ اصابة

- حي العامل/ ٥ اصابة

- چكوك/ ١ اصابة

- سكنة جانب الرصافة/ ١١ اصابة - الدورة/ ١٠ اصابات- ابو دشير/ ١١ اصابة- حي الجهاد/ ٨ اصابات- اليرموك/ ٥ اصابات- كرادة مريم/١ اصابة- الشعلة/ ١٨ اصابة- المنصور/ ٤ اصابات- القادسية/ ٢ اصابة- الحرية/ ١٩ اصابة- الاسكان/ ١ اصابة- حي الخضراء/ ١ اصابة-ابو غريب/ ٥ اصابات- الكاظمية/ ١٦ اصابة- المحمودية/ ٢ اصابة- الحارثية/ ٣ اصابات- الرحمانية/ ٣ اصابات-العطيفية/ ٤ اصابات- الطارمية/ ٢ اصابة- الطوبجي/ ٢ اصابة- الغزالية/ ٦ اصابات- البياع/ ٢ اصابة- الاعلام/ ٤ اصابة- حي الجامعة/ ١ اصابة- حي العدل/ ١ اصابة- حي العامل/ ٥ اصابة- چكوك/ ١ اصابة- سكنة جانب الرصافة/ ١١ اصابة الوفيات:

- حي العامل/ محلة ٨٠٩/ زقاق١٦

- ابو دشير/ محلة٨٥٦/ زقاق١٧

- الكفاح/محلة٢٦/زقاق٧

- الحرية/ محلة٥١٧/زقاق٥١

-ابو دشير/محلة٨٥٤/زقاق٢٥

- شهداء البياع/قرب جامع الكبيسي

-الغزالية/محلة٦٥٠/زقاق٣٨

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