الإمارات تعلن حزمة قرارات تتعلق بإقامة الوافدين

أعلنت الإمارات حزمة من القرارات للتخفيف على المقيمين على أرضها من الآثار المترتبة على التدابير المتخذة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، خاصة عقب الإغلاق شبه الكلي لحركة الملاحة الجوية.
وتابعت: "تعتبر التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر المقبل، واعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس الماضي، سارية المفعول لغاية نهاية العام الحالي".
وأكدت أن "مخالفي الإقامة قبل الأول من مارس، سواء من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو من فئة المقيمين، يمكنهم الاستفادة من مكرمة رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان، التي تضمنها قرار مجلس الوزراء، بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كل الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام".
واشترطت الحكومة "مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة، والممتدة اعتبارا من 18 مايو الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 18 أغسطس الماضي، شرطا مستوفيا لإلغاء الغرامات".
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